Annaba : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Un détachement de l’ANP a arrêté, le 12 juin à Annaba/5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes. Un autre détachement a intercepté, à In Guezzam/6e RM, quinze orpailleurs et deux contrebandiers et saisi cinq véhicules tout-terrain, 7,5 tonnes de denrées alimentaires et six détecteurs de métaux. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen/2e RM, quatre narcotrafiquants et saisi trente 30,4 kilos de kif traité.

Huit orpailleurs interceptés à Bordj Badji Mokhtar

Un détachement de l’ANP a intercepté, le 13 juin à Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire, huit orpailleurs et saisi divers outils. Par ailleurs, les garde-côtes ont saisi, en coordination avec la Gendarmerie nationale à Tlemcen, 61 kilos de kif traité, tandis qu’un détachement de l’ANP, en coordination avec la Gendarmerie nationale, a intercepté à Sétif/5e RM, deux personnes et saisi 6.940 comprimés psychotropes.

Dans le même contexte, les garde-frontières ont saisi 5.354 litres de carburants à Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa /5e RM, tandis que d’autres détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont appréhendé deux personnes et saisi un fusil de chasse, 205 cartouches et 1. 068 comprimés psychotropes à El-Tarf et Khenchela /5e RM.