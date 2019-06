Saison estivale : aménagement des horaires de travail dans les wilayas du Sud

«En raison des fortes chaleurs qui sévissent dans les wilayas du Sud durant l'été, et conformément aux instructions du Premier ministre, il a été décidé, à titre exceptionnel, d'adopter des horaires de travail aménagés, de 06h30 à 13h30, en vue de garantir le bon fonctionnement des établissements et administrations publics, et le bien-être de la population pour la période s'étalant du 21 juin au 31 août», a indiqué un communiqué du Premier ministère. Les wilayas concernées sont : Adrar, Béchar, Tindouf, Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa, El-Oued, Laghouat, Biskra et Ouargla.