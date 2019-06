CHU de Constantine : Le DG placé sous contrôle judiciaire

Le directeur général du centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine (CHUC), ainsi que d’autres cadres de ce même établissement, dont le chef du bureau des marchés publics, et un fournisseur, ont été présentés devant la justice, jeudi, pour répondre des délits d’octroi et d’obtention d’indus avantages dans le cadre de la passation de marchés publics et abus de fonction, a annoncé la sûreté de wilaya. La même source a précisé que les suspects, qui faisaient l’objet d’une enquête de la part de la brigade économique et financière de la police judiciaire, avaient été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Constantine, lequel a décidé, à l’issue de l’interrogatoire, de mettre le DG du CHUC, le chef du bureau des marchés publics et le fournisseur sous contrôle judiciaire et de libérer les autres prévenus. Dans ce contexte, il convient de rappeler que trois personnes avaient déjà été présentées, fin mai, devant la justice pour répondre des mêmes délits. Il s’agit de deux fonctionnaires d’administrations publiques et d’un entrepreneur, coupables de dépassements relatifs à des réalisations entrant dans le cadre des préparatifs de la manifestation « Constantine, Capitale de la culture arabe » qu’avait accueillie la ville en 2015.

Issam B.