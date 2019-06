Annaba : Saisie de 6.137 canettes de boissons alcoolisées

Une quantité de 6.137 canettes de boissons alcoolisées de différents calibres et marques a été saisie en début de la semaine en cours par les éléments de la gendarmerie nationale des communes d’Ain Berda et El Hadjar, indique un communiqué de ce corps constitué. La valeur de cette marchandise, prête à être commercialisée dans les régions voisines de la wilaya d’Annaba à bord de véhicules utilitaires, est estimée à 100 millions de centimes, a précisé la même source. C’est lors de patrouilles de contrôle que cette quantité de canettes de bière a été découverte par les éléments de la gendarmerie nationale. La marchandise saisie a été remise aux services des domines de l’Etat et leurs propriétaires arrêtés pour commercialisions illicite. Par ailleurs, une quantité de 124 comprimés de psychotropes, un lot d’armes blanches prohibées et des sommes d’argent représentant les revenus de cette drogue ont été saisis tout récemment au niveau des communes d’El Hadjar et d’Oued Aneb par les unités territoriales du groupement de la gendarmerie nationale. Cette saisie a été accompagnée par l’arrestation de huit individus, âgés entre 22 et 40 ans, indique le communiqué.

B. Guetmi