Sport dans le monde arabe : M. Bernaoui à Paris

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a pris part, hier à Paris, aux 3es Rencontres économiques, organiséeS par l’Institut du monde arabe sur le marché du sport dans le monde arabe. Outre le ministre algérien, ont également pris part à cet événement, la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, et son homologue tunisienne, Sonia Ben Cheikh.

Cette journée d’échanges et de débat intervient en lien avec l’exposition organisée par l’IMA autour du «Football dans le monde arabe», qui consacre une place privilégiée à la mythique équipe de football du FLN et à l'équipe nationale de 1982, à l'origine du changement de règlement du déroulement de la phase finale de la coupe du monde. Au cours d’une table rondes, a été présenté l’état d’avancement des préparatifs des prochains JM d'Oran, assurant que l’Algérie respectera ses engagements internationaux dans l’organisation de cette échéance sportive «importante».