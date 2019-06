Oran : Trois narcotrafiquants interceptés

Un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a intercepté, le 10 juin à Oran/2e RM, trois narcotrafiquants en possession de 3,280 kilos de cocaïne, 12,94 kilos de kif traité et 59.679 comprimés psychotropes. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Aïn Defla/1re RM, trois narcotrafiquants et saisi 87,3 kilos de kif traité et deux véhicules. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi divers matériels à Tamanrasset/6e RM, tandis que des Garde-frontières ont intercepté sept immigrants clandestins.