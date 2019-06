Mostaganem : Deux corps rejetés par la mer

Deux corps de candidats à l’émigration clandestine, rejetés par les vagues, ont été identifiés, a-t-on appris auprès de l’établissement hospitalier Hocine-Hamadi de Sidi Ali. Il s’agit de deux jeunes originaires d’Oran qui ont péri noyés à quelques miles marins et ont été rejetés par les vagues, vendredi soir, sur la plage de Kef Lasfar (Sidi Lakhdar) et dimanche sur la page d’Aïn Safi (Hadjadj). Par ailleurs, le corps d’une femme, retrouvé par les garde-côtes au nord de Petit port (Sidi Lakhdar) vendredi matin, demeure non identifié. L’identification des victimes a été possible, grâce à un rescapé de cette opération clandestine, dont l’embarcation a chaviré à quelques miles au large, avec 7 à 8 personnes qui se sont noyées.