Djanet : 80 orpailleurs arrêtés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 9 juin 2019 à Djanet/4e RM, 80 orpailleurs et saisi 4 camions, 3 véhicules tout-terrain et divers matériels. D’autre part, des garde-côtes ont saisi, lors d’opérations distinctes à Tlemcen et à Aïn Témouchent /2e RM, 96,77 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Relizane, un narcotrafiquant en possession de 9,334 kilos de la même substance. De même, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Batna et à Sétif/5e RM, deux personnes et saisi deux fusils et 1.000 cartouches.