Biskra : Aménagement du pôle urbain

Une enveloppe financière d’un milliard de dinars a été consacrée à l’aménagement du nouveau pôle urbain de la zone d’extension ouest de la ville de Biskra, a indiqué, mercredi, la direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya. Dans ce contexte, le chef de service d’architecture de cette même direction, Skander Harath, a affirmé, à l’APS, que les fonds octroyés à l’achèvement des projets d’aménagement des plans d’occupation du sol n° 1, 24, 27, 28 et 29 ont été accordés en deux tranches, dont la première d’une valeur de 800 millions de DA est consacrée à la réalisation des réseaux d’assainissement, de distribution d’eau potable, d’éclairage public et aux routes. Le même responsable a ajouté que le deuxième montant alloué à cette région, d’une valeur de 200 millions de DA, est relatif à la réalisation des routes et des réseaux divers, primaires et secondaires.

Il a également indiqué que parallèlement à la construction de logements dans la zone d’extension ouest de Biskra, un ensemble d’infrastructures de base, telles que des établissements scolaires est en voie d’achèvement, précisant, à cet effet, que 3 structures éducatives des trois paliers de l’enseignement seront réceptionnées «dès la prochaine rentrée scolaire». Par ailleurs, les programmes de logements achevés dans la nouvelle zone d’extension ouest de Biskra permettront de renforcer le parc immobilier de la wilaya avec plus de 5.900 unités des différentes formules, dont 2.900 terminées et qui comptent 2 500 logements publics locatifs (LPL), ainsi que 400 logements en location-vente (AADL), a-t-on indiqué.