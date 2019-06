Oran : Financer l’économie verte

La Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac) a validé, depuis le début de l’année en cours, quatorze projets en agriculture et en environnement au profit des jeunes et moins jeunes à Oran, a-t-on appris de cet organisme d’aide contre le chômage. Dans le secteur de l’Agriculture, ces projets concernent l’élevage bovin (3 projets), l’apiculture (1), l’aviculture (1), le maraîchage (2), et la mise en valeur des terres pour l’agriculture (1), a précisé à l’APS, Noureddine Sahraoui, directeur de l’antenne CNAN de la wilaya d’Oran. Pour ce qui est du secteur de l’environnement, 6 projets en recyclage et récupération des matières non métalliques essentiellement ont été validés par les services de la CNAC depuis janvier jusqu’au mois de mai en cours, a-t-il ajouté. «Nous encourageons le développement de ces deux secteurs et nous leur accordons beaucoup d’importance. Nous sommes intéressés à financer tous ce qui a trait aux métiers de l’agriculture et à l’économie verte», a mis en exergue M. Sahraoui. «Ce sont des secteurs très importants sur lesquels nous misons beaucoup. Nous invitons les porteurs de projets ou désirant élargir leurs projets dans ces créneaux à se rapprocher de la caisse pour bénéficier des mesures incitatives et d’un financement en vue de développer le secteur. Ces porteurs de projets pourront bénéficier également d’un accompagnement étroit dans toute les étapes de montage du projet», a fait savoir le responsable. Parmi 102 dossiers de demandes de financement déposés au niveau des services de la CNAC Oran, 72 projets d’investissement dans différents secteurs ont été validés jusqu’à présent. Le reste des dossiers est en cours d’étude selon un programme tracé.