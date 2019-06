Tlemcen : Ouverture prochaine de 5 hôtels

Le secteur du tourisme de la wilaya de Tlemcen sera renforcé par cinq nouveaux établissements hôteliers qui accueilleront, durant la saison estivale 2019, les estivants et touristes, a indiqué le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Yacine Ababsa. Il s’agit de 5 hôtels réalisés dans les communes de Marsa-Ben-M’hidi, de Tlemcen, de Ghazaouet, de Maghnia et de Honaïne, offrant une capacité d’accueil totale de 507 lits. Ces nouvelles infrastructures s’ajouteront aux 60 hôtels ouverts à travers le territoire de la wilaya et assurant quelque 4.149 lits. Ces cinq hôtels renforceront les capacités d’accueil de la wilaya et permettront de réduire un tant soit peu la tension enregistrée habituellement en saison estivale, marquée par l’affluence d’un grand nombre d’estivants sur les plages et les zones touristiques dont les forêts, les sites archéologiques, entre autres. Selon le même responsable, ces nouveaux hôtels contribueront à la création de 200 postes d’emploi. Par ailleurs, le responsable du secteur a relevé une importance particulière accordée à l’investissement dans le tourisme durant ces deux dernières années suite aux mesures incitatives des autorités locales aux investisseurs privés. Des assiettes foncières et des facilités ont été octroyées aux porteurs de projets. «Depuis 2017, quelque 85 projets d’investissement ont été enregistrés et sont en cours de réalisation avec des taux d’avancement des travaux plus ou moins importants», a ajouté Yacine Ababsa. Par ailleurs, la Direction de wilaya du tourisme œuvre à encourager la formule de logement chez l’habitant, en intensifiant des campagnes de sensibilisation sur les ondes de la radio locale. Des rencontres sont programmées au profit des citoyens pour leur faire connaître cette formule et les impliquer dans la promotion du tourisme local, a-t-il souligné. Dans ce cadre, 82 dossiers de logement chez l’habitant ont été approuvés depuis début 2018 dans les communes de Tlemcen, de Ghazaouet, de Maghnia, de Mers-Ben-M’hidi, de Hammam Boughrara. Des permis de location sont accordés aux estivants.