Tlemcen, Oran et Aïn Témouchent : Arrestation de 7 narcotrafiquants

Des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 6 juin 2019, lors d’opérations distinctes à Tlemcen et Oran/2è Région militaire, sept narcotrafiquants et intercepté 68 kilos de kif traité, 400 comprimés psychotropes et trois véhicules, tandis que des tentatives de contrebande de 6 803 litres de carburant ont été déjouées à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5ème RM. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Naâma, neuf immigrants clandestins.

Un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a aussi arrêté, le 5 juin, suite à deux opérations distinctes à Oran et Ain Témouchent (2è Région militaire), quatre narcotrafiquants et saisi 10,65 kilos de kif traité. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont appréhendé à Tamanrasset (6è Région militaire), quatre orpailleurs et saisi divers matériels, tandis que des Garde-côtes ont intercepté à El-Kala (5è Région militaire), trois plongeurs sans autorisation.