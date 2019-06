Adrar : Découverte d'une cache d'armes

Un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 1er juin, suite à une patrouille de fouille et de recherche près des frontières algéro-maliennes à Adrar en 3e Région militaire, une cache contenant trois fusils semi-automatiques, un fusil à répétition, cinq obus de mortier, ainsi que deux chargeurs et 453 balles. Un autre détachement a saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, trois groupes électrogènes et trois marteaux piqueurs, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à El-Kala/5e RM, trois appareils de pêche illégale de corail. D'autre part, des Garde-frontières ont intercepté, à Tlemcen/2e RM, 33 immigrants clandestins.