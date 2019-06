Blida : trois narcotrafiquants arrêtés

Un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, a arrêté le 31 mai à Blida/1ère RM trois narcotrafiquants et saisi 32,2 quintaux de kif traité ainsi que deux véhicules. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, lors de différentes opérations, ont saisi 7.526 litres de carburant et deux véhicules à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale à Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa/5e RM et Biskra/4e RM ont appréhendé quatre individus et saisi trois fusils de chasse, 1.474 cartouches, un drone, ainsi que deux véhicules. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a porté secours à cinq citoyens coincés dans leur véhicule à la suite des dernières inondations dans la région de Djanet /4e RM.