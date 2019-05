In Amenas : Découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, jeudi dernier, une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes, trois obus pour lance-roquettes, trois pistolets-mitrailleurs, trois chargeurs et des munitions.



9 orpailleurs interceptés au Sud



Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 29 mai lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), neuf orpailleurs et saisi un pistolet avec un chargeur et une paire de jumelle, ainsi que divers matériels. Dans la 4e RM, un détachement combiné de l’ANP a appréhendé, à El-Oued, un narcotrafiquant à bord d’un véhicule chargé de 44,5 kg de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 930.000 unités de produit parapharmaceutiques à Ouargla.

Par ailleurs, des garde-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué, à Oran et El-Ghazaouet (2e RM), deux tentatives d’émigration clandestine de 17 personnes, alors que 52 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tlemcen et Tamanrasset.