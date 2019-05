Accidents de la circulation : 39 morts et 1.610 blessés en une semaine

39 personnes ont trouvé la mort et 1.610 autres ont été blessées, suite à 1.343 accidents de la circulation, survenus sur le territoire national, du 19 au 25 mai, indique la Direction générale de la Protection civile. «Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Béchar, avec 5 morts et 17 blessés, suite à 10 accidents de la route», précise la même source. Durant la même période, les unités d’intervention de la Protection civile ont secouru 9.715 personnes, à la suite de 18.033 appels de détresse liés à divers types d'intervention qui ont permis la prise en charge de 1.203 blessés traités sur les lieux d’accidents, ainsi que l’évacuation de 8.164 malades vers les structures sanitaires.