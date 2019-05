Tlemcen : Six narcotrafiquants arrêtés et 200 kg de kif traité saisis

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, a arrêté, le 26 mai à Tlemcen (2e Région militaire), six narcotrafiquant et saisi 200 kilos de kif traité. Un autre détachement a déjoué à Adrar (3e RM), une tentative de contrebande de 4.980 litres de carburants, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.100 paquets de cigarettes à Béchar (3e RM).