Mila : Raccordement de 75 groupements d’habitations à l’électricité et au gaz

Un programme portant sur le raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité de 75 groupements d'habitations répartis à travers les communes de la wilaya de Mila sera «prochainement» mis en exécution, a indiqué le directeur local de l’énergie, Mohamed Cherif Brahem. Financé à hauteur de 3,42 milliards de dinars par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, ce programme cible plus de 12.000 foyers répartis sur toutes les communes de la wilaya de Mila, selon la même source, qui a détaillé que cette opération va permettre de raccorder plus de 10 896 foyers au réseau de gaz et plus de 1100 autres au réseau électrique. Il a, à ce propos, fait savoir que les services de la Société de distribution d'électricité et de gaz de l'Est (SDE)-Mila œuvrait actuellement à mettre à jour les dossiers et les données relatifs à chaque chantier. M. Brahem a ajouté que les demandes émises par certaines communes, et approuvées par les autorités de la wilaya, pour transférer les opérations de raccordement au réseau électrique vers celui du gaz naturel,et vice versa, seront revues par la SDE-Mila. Il est à noter que la concrétisation de ce programme va permettre de porter le taux de couverture de la wilaya en gaz et en électricité à respectivement 80% et 99 %, selon le même responsable.