Décès de Mustapha Toreche : L’un des premiers moudjahids des Aurès

Une foule nombreuse, dont des proches et d’anciens moudjahidine, a accompagné hier le moudjahid Mustapha Toreche à sa dernière demeure au cimetière de Foum El Toub (wilaya de Batna). Décédé vendredi soir à l’âge de 95 ans, Mustapha Toreche fut l’un des premiers moudjahidine à avoir rejoint la Révolution dans les Aurès, plus précisément, dans la région d’Ichemoul. Il faisait partie des compagnons d’armes de Mustapha Benboulaid, condamnés à mort par le tribunal militaire colonial et incarcérés à la prison d’El Coudiat de Constantine. Mustapha Toreche faisait également partie des 19 détenus à avoir échoué à s’évader de la prison d’El Coudiat avec Mustapha Benboulaid après que l’ennemi eut vent de l’opération. Le regretté fut par la suite emprisonné à Tazoult avant d’être libéré le 9 avril 1962. Après l’indépendance, il revint dans sa région natale de Foum El Toub où il exerça le métier d’enseignant.