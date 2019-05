Sétif : Saisie de 1.442 caméras de surveillance

Les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif viennent de réaliser un gros coup, en procédant à la saisie d’une quantité importante de caméras de surveillance importées.

L’exploitation d’une information faisant état de la détention d’une telle quantité de produits importés illégalement par le nommé D. M. , âgé de 28 ans, par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale d’El Eulma se traduira par la découverte de 4 endroits au niveau desquels le mis en cause vaquait à ses activités illégales.

Les services de la gendarmerie nationale investissent alors deux locaux commerciaux implantés sur l’axe commercial dénommé « Cité Doubai » et dont l’un était la propriété du mis en cause (D.M.) et son associé le nommé B.N., âgé de 28 ans, alors que le second local appartenait au mis en cause (G.H.) âgé de 29 ans et son associé (H.A.) âgé lui de 38 ans.

Deux locaux au niveau desquels les éléments de la gendarmerie découvrent ces produits étrangers. Les investigations mèneront les éléments de ce service de sécurité vers les deux autres locaux, l’un à Mechtet El Djaafra où ils découvriront aussi une partie de ces produits et le second à la cité Boukhabla au centre-ville d’El Eulma, propriété du nommé (K.A.) âgé de 21 ans, où sera opérée une autre partie de la saisie, dissimulée dans un petit fourgon avec l’arrestation du conducteur et son compagnon, les nommés K.F., âgé de 33 ans, et B.A., de 32 ans. Comme il sera également opéré, indique le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, l’arrestation des nommés K.F., 33ans, B.A., 32 ans ainsi que les nommés K.A., 22 ans et D.A. âgé de 31 ans. C’est ainsi qu’il sera opéré à la saisie de 1.442 caméras de surveillance de différents types et gabarits ainsi que l’arrestation de 8 personnes mises en cause. Le montant des produits saisis est estimé à 1,4 milliard de centimes.

