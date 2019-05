Oran : Saisie de 215.000 paquets de cigarettes de contrebande et de 6 kilos de kif

Plus de 215.500 paquets de cigarettes de contrebande de marques étrangères, une quarantaine de téléviseurs LD et 6 kilos de kif traité ont été saisis et 8 personnes ont été arrêtées, à Oran, par les services de police, dans le cadre de trois affaires, a-t-on appris, samedi, auprès de la sûreté de wilaya d’Oran, lors d’un point de presse. Les services de lutte contre la criminalité de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis un terme aux activités d’un réseau transfrontalier de contrebande de cigarettes étrangères composé de trois individus et ont réussi à saisir une quantité de 215.490 paquets de cigarettes de différentes marques, ainsi qu’une somme de 5,12 millions DA, issue des revenus de ce commerce illicite, indiquent les responsables de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran. Trois individus, âgés entre 19 et 44 ans, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Les services de police ont ouvert une enquête après avoir reçu des informations faisant état d’un trafic de cigarettes étrangères mené par trois individus. Après des investigations minutieuses, les enquêteurs ont réussi à découvrir le lieu où était entreposée cette marchandise. Après une perquisition, la marchandise a été saisie et les trois présumés trafiquants arrêtés. Ils seront présentés devant la justice, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, la seconde affaire concerne la saisie de 39 téléviseurs de marque étrangère de type LD et un réfrigérateur par les enquêteurs de la sûreté de wilaya.