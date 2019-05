Pénurie de médicaments : La liste s’allonge

Les perturbations dans l’approvisionnement en médicaments des pharmacies d’officine et des établissements de santé se poursuivent et la liste des médicaments s’allonge un peu plus chaque semaine. Les pénuries ne concernent pas uniquement les médicaments. Selon des sources sûres, le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) estime à 200 le nombre de médicaments en rupture de stock. Toutes les classes de médicaments sont touchées par la pénurie. Plusieurs associations de patients sont montées au créneau pour dénoncer la rupture des dispositifs médicaux. C’est le cas de la Fédération des personnes handicapées qui pose le problème des sondes indispensables pour cette frange de la société et qui ne sont pas disponibles pour le moment.