Tamanrasset et In Guezzam : 2 contrebandiers arrêtés

Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), deux contrebandiers et saisi 1,2 tonne de pâtes, 1 véhicule tout-terrain et divers matériels.

Dans le même contexte, des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 66,6 kils de kif traité à Tlemcen et Ain Témouchent (2e RM). Par ailleurs, des garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 39 personnes à bord d'embarcations artisanales.