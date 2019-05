L’AMBASSADRICE CONSEILLèRE JURIDIQUE DE L’UA : Le dialogue doit reprendre le plus tôt possible

L'ambassadrice conseillère juridique de l’Union africaine (UA), Mme Namira Najm, a lancé un appel à toutes les parties libyennes pour la reprise du dialogue pour "mettre fin au conflit en Libye le plus tôt possible et le retour à la stabilité", lors d’une conférence de presse animée jeudi soir à Alger ."Nous appelons toutes les parties libyennes au dialogue et à mettre fin à ce conflit et nous faisons appel à l’ONU et aux pays membres d’adopter un seul et même discours afin de trouver une solution pacifique à cette crise", a-t-elle martelé. Elle a également, par la même occasion, exhorté la communauté internationale à s’unir à l’égard de cette crise politique, car estime-t-elle, ceci peut "créer des divisions sur le terrain".