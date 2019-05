ALGéRIE - éTATS-UNIS : Examen de la coopération juridique et judiciaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi a reçu, jeudi l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de développement de la coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicité de "la qualité des relations unissant les deux pays", évoquant les questions d'intérêt commun et les voies de développement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire".