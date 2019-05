Deux orpailleurs arrêtés à Tamanrasset

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 21 mai à Tamanrasset (6e Région militaire), deux orpailleurs et saisi deux véhicules tout-terrain, divers matériels et 720 kg de mélange d'or brut et de pierres. A Tlemcen (2e RM), des Garde-côtes ont saisi 38 kg de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Aïn Témouchent, un narcotrafiquant en possession de 1,7 kg de la même substance. Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué à Oran (2e RM) et El Kala (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 14 personnes, alors que 6 immigrants clandestins ont été interceptés à Ghardaïa.