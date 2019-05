Un minibus de transport scolaire se renverse à Annaba : 15 blessés, dont 14 élèves

Quinze personnes, dont quatorze élèves, ont été blessées, avant- hier à Annaba, suite au renversement d’un minibus de transport scolaire, indique un communiqué de la Protection civile.

L’accident s’est produit à 8h15, au niveau de l’échangeur de la RN 44, dans la localité de Kherraza, commune d’El-Bouni, lorsqu’un minibus de transport scolaire a dérapé et s’est renversé à bord duquel se trouvaient quinze personnes, 11 filles, 3 garçons et le chauffeur du bus, a précisé la même source. Les victimes, âgées entre 6 et 40 ans, ont été légèrement blessées, dont certaines très choquées. L’ensemble des victimes ont été secourues sur les lieux du sinistre et transférées vers les urgences de l’hôpital Ibn-Rochd du Centre hospitalo-universitaire d’Annaba. Un important dispositif de pompiers a été déployé pour la circonstance, 23 éléments de la Protection civile, dont un officier, 4 ambulances et deux camions citernes.

Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête.

B. Guetmi