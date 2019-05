Arrestation d’un narcotrafiquant à Béchar

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, samedi à Béchar (3e Région militaire), un narcotrafiquant en possession de 47 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda (5e Région militaire), 2 narcotrafiquants en possession d’un kilogramme de la même substance. D’autre part, des détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), un fusil de chasse, 4 groupes électrogènes et 3 motos, alors que 71 immigrants clandestins ont été interceptés à In Salah, In Guezzam et Tlemcen.