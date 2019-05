Saisie de plus de 16 quintaux de kif traité à Aïn Safra

Suite à une embuscade tendue près de la bande frontalière dans la zone d’Aïn Diss, à Aïn Safra, wilaya de Naâma (2e RM), un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les Garde-frontières, a saisi, samedi, 11 quintaux et 30 kilos de kif traité. Trois narcotrafiquants ont été arrêtés, hier au sud d’Aïn Safra, à l’issue d’une autre embuscade tendue par un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes. Lors de cette opération, un camion chargé de 5 quintaux et 20 kilos de kif traité et un véhicule touristique ont été également saisis.