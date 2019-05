Tlemcen : Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à Tlemcen (2e Région militaire), trois éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e RM), douze orpailleurs et saisi matériels, ainsi que deux véhicules tout-terrain, un camion et quatre motocyclettes". Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Sidi Bel-Abbès (2e RM), deux narcotrafiquants en possession de 49,19 kilos de kif traité, tandis que deux autres narcotrafiquants en possession de 540 comprimés psychotropes ont été arrêtés à Skikda (5e RM). D’autres détachements de l’Armée nationale populaire ont saisi, lors d’opérations distinctes, à Batna et Tébessa (5e RM), huit fusils de chasse et une quantité de munitions.

En outre, des détachements de l’Armée nationale populaire et des Garde-frontières "ont appréhendé à Tlemcen et In-Guezzam, quatre immigrant clandestins.