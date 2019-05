Foyer pour personnes âgées de Bab Ezzouar : Atténuer la souffrance

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a partagé, mercredi soir, un iftar collectif avec les pensionnaires du foyer pour personnes âgées de Bab Ezzouar (Alger). Accompagnée du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, Mme Eddalia a affirmé que ce genre d'initiatives permettait de «mettre en évidence les valeurs de solidarité enracinées dans la société algérienne, notamment lors de pareilles occasions religieuses», ajoutant que «cela est à même d'atténuer la souffrance de cette frange». «L'action de solidarité en Algérie ne se limite pas au mois sacré et fêtes religieuses mais tout au long de l'année», notamment avec «le sursaut solidaire manifesté par un grand nombre de bienfaiteurs en faveur de ces centres», a-t-elle rappelé. Pour le mois sacré, les actions de solidarité se font en coordination entre le ministère de la Solidarité et les autorités locales, à savoir les walis, a fait savoir Mme Eddalia. Pour le wali d'Alger, ces initiatives interviennent dans le cadre de «l'accomplissement du devoir et pour rappeler à cette frange que l'Etat se tient à leurs côtés».