Sétif : Saisie de 1.861 comprimés psychotropes

Pas moins de 447 affaires ont été traitées par les services de police relevant de la Sûreté de wilaya de Sétif au titre de la lutte contre la criminalité urbaine durant le seul mois d’avril 2019, c’est ce que révèle le dernier bilan qui a été rendu public par le responsable de la cellule de communication et des relations publiques attestant par la même de la dynamique et la présence constante des services de police sur tous les fronts.

Autant d’affaires traitées qui se sont traduites par l’arrestation de 591 personnes dont 38 femmes, toutes poursuivies pour des crimes et délits devant les juridictions compétentes. 82 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt indique par ailleurs le communiqué de la Sûreté de wilaya.

Dans ce contexte, les préjudices causés font notamment ressortir dans l’ordre des atteintes aux personnes dans une proportion de 38,25%, des atteintes aux biens des personnes ( 13,64%), aux biens publics dans une proportion de 12,30% et à l’économie nationale avec un pourcentage de 6,48%.

Le volet inhérent à la lutte contre le trafic de drogue, n’est pas en reste de cette importante activité puisque les services de la police judiciaire ont procédé au traitement durant ce même mois de 112 affaires qui ont permis l’arrestation de 141 mis en cause parmi lesquels 35 ont été placés sous mandat de dépôt, avec la saisie de prés d’un demi kilogramme de stupéfiants, kif traité notamment et 1.861 comprimés psychotropes.

Dans ce contexte, les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif affirment ne ménager aucun effort pour abonder sans cesse sur le terrain de la proximité et consacrer à la sensibilisation sa juste part pour la préservation du citoyen des fléaux, notamment la frange juvénile qui reste hélas la plus exposée aux dangers de consommation de la drogue.

