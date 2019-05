In Guezzam : réddition de 2 terroristes

Deux terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires du Secteur opérationnel d’In Guezzam/6eRM. Il s’agit des dénommés Amakachou Ahmed dit Amkchou et de Ouanzek Bouamama dit El-Khettab, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015. Ils étaient en possession d’un pistolet mitrailleur, d’un fusil à lunettes, de cinq chargeurs et de 89 balles.