Port de Mostaganem : Reprise des activités après 18 jours de grève

Les travailleurs du port de Mostaganem ont repris lundi le travail, après une grève qui a duré 18 jours et l'activité était des plus normales sur les quais de cette importante infrastructure. Cette reprise intervient après un accord entre des représentants des travailleurs et la direction intérimaire de l’Entreprise portuaire, conclu dimanche soir avec une médiation de l’inspection de wilaya du travail. Cet accord a mis fin au mouvement de protestation qui a paralysé le port depuis le 25 avril dernier et permis la réouverture du siège de la DG, fermé pendant deux semaines. Le procès-verbal de réconciliation a porté sur la "non poursuite juridique et administrative des grévistes, la revalorisation des salaires de 20% à hauteur des moyens financiers de l’entreprise, le versement des salaires du mois en cours qui coïncide avec le ramadhan, la recherche d’une méthode d’indemnisation des semaines prochaines", a souligné le DG par intérim, Nacredine Sebbane. Les deux parties ont convenu également à "tenir une assemblée générale des travailleurs dans les plus brefs délais pour renouveler la section syndicale de l’entreprise et engager des négociations autour des différents points socioprofessionnels revendiqués lors de ce mouvement de protestation".