Tighennif : Décès à 105 ans du citoyen le plus âgé de la ville

La personne la plus âgée de la ville de Tighennif (Mascara), hadj Abdelkader Boulanouar, s'est éteinte samedi au domicile familial à l'âge de 105 ans. Hadj Abdelkader Boulanouar, né à Tighennif en 1914, est décédé suite à une maladie qui l'a empêché d'accomplir la prière de tarawih comme à son habitude à la mosquée, a indiqué son fils Ghali. Le défunt a travaillé dans une coopérative agricole à Tighennif avant son admission à la retraite. Il a eu de sa femme, décédée il y a 18 ans, plusieurs enfants dont certains sont décédés et ne lui restait que trois fils et deux filles. Il a été inhumé samedi au cimetière de Sidi Othmane en présence d'une grande foule des habitants de la ville et de régions limitrophes.