Sécurité informatique : Partenariat avec les entreprises

Le deuxième workshop international sur la cryptographie et ses applications est prévu, les 18 et 19 juin prochain à l’Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf d’Oran, a-t-on appris, jeudi, auprès de cet établissement universitaire. Cette manifestation regroupera des experts nationaux et étrangers autour de la Cryptographie, dans le but de faire le point sur les dernières avancées en ce domaine et celui de la sécurité informatique sur les plans de la méthode, des technologies et des applications.

Ce 2e workshop s’adressera à la communauté des chercheurs universitaires nationaux, en premier lieu, et aux industriels qui participent aux développements de la sécurité des données et de conception liées à cette activité, a-t-on souligné. Les organisateurs ambitionnent d’établir des contacts entre les chercheurs universitaires et les chefs d’entreprises, de telle manière à lancer un partenariat effectif et bilatéral dans l’intérêt du développement de l’industrie locale et nationale, a-t-on fait savoir. Il sera aussi question d’encourager les doctorants à présenter les résultats de leurs travaux et de promouvoir les échanges de connaissances et d’expériences entre chercheurs nationaux et internationaux. Lors de cette manifestation, une réflexion sur la création d’une association algérienne pour la cryptographie sera abordée, a précisé la même source.