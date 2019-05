Aïn Defla : Destruction de 5 casemates

Suite à une large opération de fouille et de ratissage menée, le 9 mai, dans la zone d’Oued El-K’sab, wilaya d’Aïn Defla / 1re RM, un détachement de l’ANP a découvert le cadavre d’un terroriste enterré près d’une casemate. Cette opération s’est soldée, également, par la destruction de cinq casemates, sept bombes anti-personnel, cinq bombes anti-véhicules, trois bombes artisanales et 300 kilos de denrées alimentaires. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset / 6e RM et Djanet / 4e RM, 18 orpailleurs et saisi divers matériels, tandis que d’autres détachements ont déjoué des tentatives de contrebande de 3.500 litres de carburants à Tindouf / 3e RM, et 6.300 litres à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref / 5e RM. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté 105 immigrants clandestins à Tamanrasset / 6e RM, alors que 17 autres ont été appréhendés à Tlemcen/2e RM.