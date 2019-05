Ministère du Travail : 5 nouvelles organisations syndicales

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a présidé, hier à Alger, une cérémonie de remise des récépissés d'enregistrement de la déclaration de constitution de 5 organisations syndicales. Elles relèvent des secteurs de la Santé, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de l'Éducation nationale et du Commerce il s'agit du Syndicat autonome des biologistes de santé publique, du Syndicat national des professeurs spécialisés du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels, du Syndicat national des superviseurs et adjoints de l’éducation, du Syndicat national des Agents de contrôle de commerce et enfin du Syndicat national autonome des fonctionnaires de l’Éducation. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions issues de la réunion du gouvernement, tenue le 3 avril 2019, concernant l’examen des dossiers des demandes de constitution en syndicats, et ce conformément aux dispositions de la loi no 90-14 du 02 juin 1990, modifiée et complétée, relative à l’exercice du droit syndical.