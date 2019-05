Tizi-Ouzou : «Pour une transition de rupture»

Les étudiants et étudiantes de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou ont marché hier dans la ville des genêts pour réitérer leur engagement dans la dynamique populaire pour le changement radical du système politique en place dans notre pays et exprimé « leur refus de la feuille de route de sortie de crise proposé par les tenant de ce même système. Organisée par la coordination locale des étudiants (CLE) de l’UMMTO, cette marche des étudiants, première en ce mois sacré de Ramadhan et douzième depuis le 22 février dernier, s’est ébranlée depuis le campus universitaire Hasnaoua pour sillonner les principales artères de la ville des genêts. Tout au long de cette marche et sous une chaleur suffocante, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux tenants du système politique qui persistent à vouloir imposer leur feuille de route de sortie de crise en dépit de son rejet catégorique par le peuple. « Ulac Lvote Ulac « (pas de vote), « pour une transition de rupture «, « système dégage «, « Non aux tentatives de régénération du système «, « non à une transition clanique «…tels étaient les principaux mots d’ordre qui ont été scandés à gorge déployé par les étudiants tout au long de cette manifestation qui se veut être celle du rappel de la détermination de la communauté universitaire à poursuivre la lutte pacifique pour provoquer un changement radical du système et construire une nouvelle République démocratique consacrant tous les doits et la justice sociale pour tout le peuple Algérien. La marche des étudiants s’est dispersée dans le calme.

Bel. Adrar