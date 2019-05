Tamanrasset : Découverte d’une cache de munitions

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 4 mai, lors d’une opération près de la bande frontalière à Tamanrasset /6e Région militaire, une cache contenant cinq roquettes antichars pour RPG-7, 10 obus d’artillerie, 20 grenades et 28 balles. Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à El-Oued/4e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté, 44 immigrants clandestins à In Guezzam, Djanet, Oran et El-Tarf.