Adrar : Saisie d’un pistolet- mitrailleur et de munitions

Un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, à Adrar (3e RM), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions", a souligné le MDN. Selon la même source, quatre narcotrafiquants ont été arrêtés dans deux opérations distinctes à Tlemcen et El-Ghazaouet (2e RM) par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes qui ont saisi également 666 kilos de kif traité et un véhicule touristique. D’autre part six orpailleurs ont été arrêtés par des détachements de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale à Tamanrasset et Bordj Badji-Mokhtar (6e RM). Deux véhicules tout-terrain, divers matériels et 80 sacs d’or brut et de pierres ont été également saisis lors de ces opérations menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, a-t-on ajouté. Par ailleurs, une tentative d'émigration clandestine de 21 personnes a été déjouée à Annaba (5e RM) par les Garde-côtes qui ont saisi deux embarcations artisanales, tandis que des détachements de l’ANP ont arrêté, à Ouargla et Illizi (4e RM), 20 immigrants clandestins .