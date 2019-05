Tissemsilt : 3 blessés dans une collision

Trois personnes ont été blessées à des degrés différents de gravité dans un accident de la circulation, survenu samedi au niveau de la route nationale (RN 14) dans son tronçon reliant les communes de Layoune et Theniet El Had, a-t-on appris de la Protection civile. L'accident s'est produit au lieu-dit "El Baaraka" dans la commune de Layoune suite à une collision entre deux véhicules utilitaires roulant en sens inverse, faisant trois blessés âgés entre 12 et 31 ans, a-t-on indiqué. Les blessés à des degrés différents de gravité ont été transférés vers les urgences médico-chirurgicales de l'hôpital de Theniet El Had, a-t-on ajouté.