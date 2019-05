UGTA : 13e congrès en juin

L’Union générale des travailleurs algériens a lancé les préparatifs de son 13e congrès, prévu les 21 et 22 juin, en vue d’élire une nouvelle direction, a affirmé, hier, le Secrétaire national chargé des relations générales, Ahmed Guettiche. «Les préparatifs ont débuté aujourd’hui avec la tenue des congrès régionaux des wilayas de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du Centre», a indiqué M. Guettiche, soulignant que le prochain congrès «sera consacré à l’élection d’une nouvelle direction et à la présentation d’un rapport sur les activités de l’UGTA durant ces dernières années».