Un bus se renverse à Constantine : 32 lycéens blessés

Trente-deux passagers, en majorité des lycéens, ont été blessés, vendredi, sur la route nationale 3, au niveau de la localité d’Ouled Rahmoune (wilaya de Constantine), suite au renversement d’un bus de transport, selon la cellule de communication de la protection civile.

C’est vers les coups de 7h25 que les éléments de l’unité principale Benâatallah-Cherif et celle secondaire Guettouche- Djemaï, respectivement sises à la nouvelle ville Ali-Mendjeli et au Khroub, sont intervenus pour secourir les victimes en provenance d’Annaba, et se rendant à un centre de loisirs se trouvant dans la wilaya de Batna.

Sur place, les pompiers ont apporté les premiers soins aux blessés avant de les transférer à l’hôpital Mohamed-Boudiaf du Khroub.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Issam B.