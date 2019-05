APN : Examen de questions orales et écrites

Le Bureau de l’Assemblée générale populaire a tenu, jeudi, une réunion présidée par M. Mouad Bouchareb, consacrée à l’examen de deux déclarations de vacance de postes de députés et à des questions orales et écrites, a indiqué un communiqué de l’APN. Lors de cette réunion, le bureau de l’APN a examiné deux déclarations de vacance de postes de deux députés, en sus de questions orales et écrites qui lui sont transmises, précise la même source. Outre l’examen de demandes émanant de commissions permanentes concernant des activités parlementaires, la réunion a étudié une demande d’auto- risation formulée par un député pour des missions d’enseignement et de formation, conclut le communiqué.