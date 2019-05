Casbah d’Alger : Près de 300 familles relogées aujourd’hui

Près de 300 familles habitant 39 immeubles menaçant ruine dans la commune de La Casbah seront relogées, aujourd’hui et demain 4 et 5 mai, par les services de la wilaya d’Alger, dans le cadre de la première phase de la 25e opération de relogement. Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait affirmé récemment qu’une opération urgente de relogement des habitants de La Casbah d’Alger était en cours de préparation, précédée de l’élaboration des listes des familles devant en bénéficier. Le wali a fait savoir qu’il y aurait plusieurs opérations à Alger, dont le coup d’envoi sera donné après la fin des examens de fin d’année, pour ne pas perturber les élèves. Pour ce qui est des recours introduits par les familles exclues des opérations précédentes, depuis juin 2014, M. Sayouda a rassuré qu’ils étaient en cours d’examen en toute transparence. Le président de l’Assemblée populaire communale de La Casbah avait déclaré auparavant que les services de sa commune avaient entamé le recensement des familles résidant à la rue Ali-Tamglit (Basse-Casbah), en préparation d’une opération de relogement qui devrait intervenir au début du Ramadhan prochain et qui concernera 7 immeubles classés «rouge» et «orange», précisant qu’il s’agit de 4 immeubles, dont un classé «rouge» et trois «orange 4».