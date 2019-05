Parution : Le nouveau numéro de «Maâlim» sort des presses

Le nouveau numéro du magazine «Les monuments», spécialisé dans les études historiques et patrimoniales, a été réservé aux institutions religieuses et éducatives de la région de Guelma et de celles dans l'Est du pays à travers les diverses civilisations. Le 22e numéro de cette revue scientifique, publiée par l'Association d'histoire et d’archéologique de la wilaya de Guelma, a été distribué, mercredi, à l'ouverture du forum national sur «Les institutions religieuses et éducatives de la région de Guelma et dans l'Est du pays à travers les siècles», organisé, pendant deux jours, par cette association à la maison de la culture Abdelmadjid- Chafiî, dans le cadre du mois du patrimoine. Ce nouveau numéro renferme 15 études scientifiques élaborées par des professeurs et des chercheurs de plusieurs universités nationales qui traitent un thème axial relatif aux institutions religieuses et éducatives de la région de Guelma et de celles dans l’Est algérien à travers les siècles, constituant le thème du forum national et qui vient en complément de la précédente édition tenue l’année dernière. Dans son intervention, l'enseignant à l’université de Constantine, président de l'Association d'histoire et d’archéologie et également rédacteur en chef de cette revue, Ismail Samei, a indiqué que les études publiées dans ce nouveau numéro «mettent en exergue le rôle culturel et social efficient des institutions religieuses et éducatives dans la région au fil des siècles, en retraçant les écrits de Saint Augustin dans le domaine intellectuel et philosophique durant l'époque romaine jusqu'à son rôle dans le mouvement national». Les études, incluses dans le nouveau numéro qui compte 256 pages de recherches réalisées par des spécialistes, sont liées à l’enseignement et aux élites intellectuelles dans le Maghreb entre 146 avant J.C jusqu’à 429 après J.C, en plus d’une recherche sur la zaouia de Nador dans la commune de Beni Mezline (Guelma), l’école libre 'Ettahdib' dans la commune de Oued Zenati, l'école El-Feth dans la wilaya de Sétif et Constantine à l'époque ottomane. Environ 40 enseignants et chercheurs issus de plusieurs universités du pays, ayant présenté des communications s’articulant autour du thème consacré à cette nouvelle édition, ont pris part à cette rencontre nationale organisée à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine.