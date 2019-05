Observation du croissant lunaire : La Nuit du doute dimanche 5 mai

La Commission nationale d’observation du croissant lunaire au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que la Nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan a été fixée au dimanche 5 mai, indique un communiqué du ministère. «La Commission nationale d’observation du croissant lunaire au ministère des Affaires religieuses et des wakfs informe l’ensemble des citoyens que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan pour l’année 1440 Hégire/2019 a été fixée au dimanche 29 chaâbane 1440 de l’Hégire correspondant au 5 mai 2019», précise la même source. En célébration de la tradition du prophète (QSSSL), une conférence spéciale consacrée à la nuit du doute sera organisée après la prière du Maghreb au siège du ministère et retransmise par les médias.