Sétif : Saisie de 144 kg de kif traité

Les éléments de la brigade de recherche d’El Eulma, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sétif ont démantelé un réseau national de trafic de drogue lors d’une opération combinée avec l’ANP. Exploitant minutieusement des informations faisant état d’un réseau émanant d’une wilaya de l’Ouest du pays en direction de celle de Sétif, les éléments combinés sont parvenus à identifier le réseau et à procéder à son arrestation ainsi qu’à la saisie de 144,879 kg de kif traités et divers matériels.

Huit personnes dont l’âge varie entre 25 et 40 ans ont été arrêtées et trois véhicules, 11 téléphones portables et 163 millions de centimes ont été saisis. F. Zoghbi