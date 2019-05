Mme Tamazirt reçoit M. Igor Beliaev

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a reçu, hier, M. Igor Beliaev. A cette occasion, elle a exprimé la volonté de l'Algérie à renforcer davantage les partenariats industriels avec la Russie, notamment dans les secteurs des mines et des industries mécaniques et sidérurgiques. Elle a dans ce cadre affiché son souhait de bénéficier de l'expérience avérée de la partie russe, notamment dans ces deux secteurs importants pour le développement industriel de l'Algérie.

De son côté, l'ambassadeur qui a mis en exergue les potentialités importantes de la coopération bilatérale, a réaffirmé l'intérêt de son pays à développer des partenariats avec l'Algérie, un des partenaires traditionnels de la Russie, notamment sur la base des conclusions de la dernière commission mixte bilatérale. Il existe encore des possibilités de partenariat à exploiter afin de hisser davantage le niveau des échanges et le partenariat économique et industriel entre les deux pays.